На Витоша падна над 50 см нов сняг. Тъй като отдолу почти няма основа, от Планинската спасителна служба предупреждават, че ситуацията с придвижването е сложна. И подчертават:

♦ Нито моторна шейна, нито АТВ ще достигнат лесно до вас в случай на нужда. Дори хеликоптер може да няма тази възможност.

♦ Снегът няма стабилна и твърда основа, а отдолу се крият клони, камъни и храсти – това създава предпоставки за травми и пропадания. Пътеките трудно се различават. Времето е и мъгливо.

Обявиха червен код за валежи в Северна България

♦ Не подценявайте условията! Носете допълнителни дрехи и топли напитки. Дори да сте най-опитните и добре подготвени планинари, имайте предвид настоящата обстановка.

♦ Винаги уведомявайте ваш близък за плановете си през деня и своевременно го информирайте при промени.

♦ Ако имате нужда от среща с нашия екип, обадете се на тел. 112, откъдето за секунди ще Ви прехвърлят към Централния денонощен пост и дежурен спасител.

♦ Не забравяйте планинската застраховка.

Редактор: Цветина Петрова