Столицата осъмна с планини от боклуци в кварталите "Люлин" и "Красно село", докато институциите търсят спешни решения на кризата. На фона на взаимни обвинения в саботаж, десетки доброволци взеха нещата в свои ръце и започнаха да почистват натрупаните отпадъци. Утре предстои ключово заседание на Столичния общински съвет.

►Гражданска инициатива срещу бездействието

В столичния квартал „Лагера“ десетки доброволци се организираха, за да помогнат на жителите в почистването.

Темата за кризата с боклука в София се пренесе и в кулоарите на парламента (ОБЗОР)

„В момента на терен имаме повече от петдесетина доброволеца. И ако не взимаме отношение, не може да чакаме винаги някой друг да дойде да ни помогне, защото виждаме какво става на високите нива на властта - корупционни схеми, проблеми, саботажи“, споделя Теодора Мирчева, доброволец

„На терен виждаме ужас. Планини от боклук. Имаме нужда от хора. Колкото време може да отделите, ако ще 10-15 минути, просто слезте с една голяма торба, вземете си ръкавици, да не се изцапате, да пъхате колкото можете повече и запечатайте торбата по някакъв начин, оставете я, ние ще минем и ще я съберем“, каза Живко Димов, доброволец.

►Институционален отговор и търсене на решения

Проблемът беше представен и пред европейски институции, а столичният кмет Васил Терзиев определи случващото се като саботаж и опит градът да бъде поставен на колене.

„Видяхме натиск, саботаж и опити да се постави градът на колене. Това не е просто битка на чистотата, това е сблъсък с модели, които изкривяват конкуренцията, рекетират гражданите. Ние като община не можем да се справим сами с този проблем. Нуждаем се от държава, която работи и с която да бъдем партньори в тази битка. Това не е моя лична битка, нито пък аз съм героят в тази пиеса“, коментира Васил Терзиев, кмет на София.

►Заем за "Софекострой" и намеса на правосъдното министерство

Утре в Столичния общински съвет ще се гледат две предложения за отпускане на заем на общинското дружество „Софекострой“ - едно за 9 млн. лева и второ за 3 млн. лева. Идеята е с парите да се закупи техника, с която дружеството да поеме сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“ чрез бърза „инхаус“ процедура. След това ще бъде обявена нова обществена поръчка, което се очаква да отнеме 2-3 месеца.

Директорът на „Софекострой“ признава за ограничения капацитет на дружеството.

„Нашите възможности не могат да станат от днес за утре, но можем да се включим частично да подпомогнем столичните квартали в зона 6 - съответно "Люлин" и "Красно село". Ние разполагаме с ограничена техника и с ресурс да правим това, което правим в момента. Техниката е безкрайно амортизирана“, коментира Даниел Йорданов, директор на „Софекострой“ ЕАД в изявление.

Междувременно, в кризата се намеси и правосъдното министерство. Министър Георги Георгиев обяви, че ще бъде осигурена помощ от лишени от свобода за почистването на „Красно село“, а при нужда - и за „Люлин“. Подготвят се и законови промени.

„Ако се обърне и кметът на "Люлин" към мен за изпращане на жива сила на място, ще го направим“, категоричен беше Георги Георгиев, министър на правосъдието.

Министърът отказа да коментира разследването за палежа на камиони на турска сметопочистваща фирма по-рано тази година.