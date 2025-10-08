Заради скални отломки, вследствие от продължителните 48-часови обилни валежи, временно е затворен участък от пътя Велико Търново-Арбанаси-Горна Оряховица. По искане на Областното пътно управление е ограничено движението в частта от Велико Търново до село Арбанаси.

Обходният маршрут е през Южния пътен възел и село Шереметя. В сряда ще бъде извършено т.нар. обрушване на скалната маса.