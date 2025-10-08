Правосъдният министър Георги Георгиев ще поиска от пленума на ВСС общо тълкуване на съдебния закон заради неяснотите около мандатите на тримата големи в съдебната власт. Става дума за частта, според която и.ф. главен прокурор и председателите на ВАС и на ВКС не могат да останат на поста си повече от 6 месеца. Промяната в закона влезе в сила на 21 януари.

„В следващото заседание, което свиквам идния четвъртък, включвам точката за предложението, което бе направено - за искане от пленума за тълкуване от Народното събрание на спорните текстове от Закона за съдебната власт. Тоест, ще дам възможност на кадровиците, да вземат решение по този въпрос - двете колегии заедно, в рамките на форума, тъй като това е форматът, който може да се произнесе по този въпрос”, заяви министърът.

Спорните позиции в съдебната власт: Ще бъде ли решен въпросът с и.ф. главен прокурор и председател на ВАС

Във вторник съдийската колегия с пет гласа прие да попита по старшинство всички съдии във ВАС кой е готов да стане и.ф. шеф на съда. Преди седмица пък ВКС се произнесе, че Борислав Сарафов не може да е и.ф главен прокурор след 21 юли.

