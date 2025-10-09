Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси подкрепи на първо гласуване промени в Наказателния кодекс, с който се криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на човек без негово съгласие. Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание. „За“ гласуваха 14 депутати, „против“ - четири, а „въздържал се“ – един.

Законопроектът е предложен от народни представители от „Има такъв народ“.

"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева", е записано в предложението на ИТН. Под информация за личния живот по смисъла се разбира данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице, пише в законопроекта.

С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства. Това е породено от динамиката на развитие на комуникационните средства и информационни технологии и необходимостта от осигуряване на механизми за установяване и разследване на това престъпление, когато са използвани за неговото извършване.

