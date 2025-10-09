В Кърджали беше открито 18-ото издание на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век” . Негови организатори са фондация „Европейски екологичен фестивал“ и Община Кърджали. Той се провежда в рамките на два дни - 9 и 10 октомври в Дома на културата в града.

Официални лица на събитието бяха Димитър Разкалински, началник сектор "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка" в община Кърджали, и председателят на Управителния съвет на фондация „Европейски екологичен фестивал“ адв. Цветан Цветанов.

⇒ По време на събитието в четвъртък бяха представени видоклипове с правилата за недопускане на пожари в горска и градска среда, филм за последните големи наводнения в курорта „Елените”, както и филм за 10-те най-големи пожара в света, повлияли за нарушаване на екологичното здраве на планетата.

Кратките екологични ленти имат образователна и превантивна цел за подготовка на населението за реагиране и обучение за индивидуални и колективни мерки за защита при кризисни ситуации, причинени от природни бедствия. Филмите са на водещи европейски и български медии, институции и неправителствени организации, участвали в изданията на Европейския екологичен фестивал „Зелена вълна – 21 век“. Документалните продукции носят широко послание, насочено към забавянето на климатичните промени, устойчивото развитие, опазването на околната среда и борбата срещу природните бедствия и произтичащите от тях аварии.

⇒ В рамките на фестивала се проведе и практическо занятие на тема "Действие на застрашените и на силите от единната спасителна система с акцент при ликвидиране на пожар, обгазяване, причинено от злонамерени действия”.

Целта е придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при реагиране и обучение за индивидуални и колективни мерки (средства) за защита при споменатите кризисни ситуации. Основна част от практическите занятия е свързана с придобиване и подобряване на умения, навици и компетентност при възникване на природни бедствия (акцент върху пожари, наводнения, земетресения, промишлени замърсявания и аварии), оказване на първа до лекарска помощ на пострадали, евакуация в условията на извънредни ситуации и защита на критичната инфраструктура.

Занятията бяха организирани и ръководени от Димитър Разкалински, с участието на основната част от единната спасителна система (РУ на МВР, РД “Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, Дирекция „Национална система 112“ – МВР, БЧК-Кърджали, Спешна медицинска помощ-Кърджали).

Участваха още експерти и представители на неправителствени природозащитни организации, младежки и студентски организации.

В занятието се включиха ученици, учители и граждани. А кметът Ерол Мюмюн поздрави участниците в събитието.

Разкалински посочи, че пожарите и наводненията са основната причина за екологичните катастрофи. „Огромен процент от пожарите се дължат на човешка небрежност. За да намалим възможността да се случват пожарите, трябва да се тръгне от индивидуалната подготовка на всеки. Човек трябва да знае как отговорно да се държи към природата и заобикалящата го действителност и как адекватно да реагира на кризисни ситуации. Грижейки се за природата осигурява възможност всички ние да живеем в един по-добър свят. Така ще се създадат условия за осигуряване на най-важното право на човек – правото му на живот. А за това право сме отговорни всички ние”, каза той. Цветанов благодари на ръководството на общината в лицето на кмета Ерол Мюмюн за домакинството. ⇒ В петък, в Бизнесинкубатор, ще се провежда образователна дискусия за надграждане на теоретическите знания на населението и младите хора за реагиране и справяне в критични ситуации, причинени от природни бедствия, аварии и терористични актове с акцент върху пожари. Темите са: "Основни заплахи за личната сигурност. Препоръки за реагиране при инциденти“ и „Превантивни мерки, поведение и действия при пожари”. Ще бъдат обсъдени практически мерки и действия при терористични актове, обгазяване, земетресения, наводнения и пожари, както и състоянието на подготовката и информационната обезпеченост на населението в критична среда. Тема на разговорите ще бъдат и образователните информационни материали за населението с участието на обучените млади спасители - ученици от училищата в град Кърджали. Модератори на събитието са представител на Фондация Европейски екологичен фестивал и Димитър Разкалински.

Снимка: Община Кърджали

Редактор: Цветина Петрова