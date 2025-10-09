Министър-председателят Росен Желязков и европейският комисар по въпросите на земеделието и храните Кристоф Хансен ще открият реконструирания Магистрален канал М-1, част от напоителна система „Тракиец“ в Област Хасково. Събитието е на 10 октомври 2025 г., от 10:00 часа, в землището между селата Войводово и Конуш.

В него ще участват също министърът на земеделието и храните Георги Тахов и изпълнителният директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева.

Ремонтът на съоръжението е на стойност 6,865 млн. лева и е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Редактор: Емил Йорданов