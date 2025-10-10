Снимка: iStock
Производителите настояват за премахване на дискриминационни механизми в подпомагането
Протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство" на земеделски производители. Демонстрацията ще се проведе от 13:30 пред сградата на Европейския парламент в София.
Организатори са земеделски производители от различни региони на страната. Те настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.
Земеделци на среща в МФ заради забавянето на украинската помощ
Протестиращите ще поискат и гаранции за свободен пазар и равнопоставеност на българските производители спрямо техните европейски конкуренти.Редактор: Румен Лозанов
