Протест под надслов "В защита и подкрепа на българското производство" на земеделски производители. Демонстрацията ще се проведе от 13:30 пред сградата на Европейския парламент в София.

Организатори са земеделски производители от различни региони на страната. Те настояват за повече прозрачност, справедливи и работещи правила, както и за премахване на дискриминационни механизми при подпомагането на сектора.

Протестиращите ще поискат и гаранции за свободен пазар и равнопоставеност на българските производители спрямо техните европейски конкуренти.

