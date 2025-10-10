С оглед, че Комисията за противодействие на корупцията (КПК) не проведе нормално разследване и не разпита всички свидетели по делото в София и Варна, събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Продължаваме промяната" и депутат от парламентарната група на ПП-ДБ Асен Василев.

Трябват 80 подписа, за да влезе в зала искането за оставка, каза Василев. Той уточни, че подписката ще бъде оставена в мраморното фоайе на парламента. Славчев не може безпристрастно и професионално да води комисията и затова трябва да бъде премахнат като неин ръководител, добави депутатът.

Най-добре е комисията да няма политическо ръководство, както пише в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), добави Василев - това, което каза и Европейската комисия, и заради което задържаха средствата по ПВУ, уточни той.

Напрежение заради европейските пари: Според правителството няма заплаха за средствата по ПВУ (ОБЗОР)

Хора като Антон Славчев ще могат да подслушват свидетели и да ги заплашват и той ще има още един повод да подслушва журналисти и да ги притиска, каза Божидар Божанов. Показването на това кой седи зад Антон Славчев е нещо, което гражданите трябва да видят – управляващите седят зад човек, който заплашва свидетели, добави депутатът.

"ИТН не се регистрираха в пленарна зала, защото не им се включи законът, който да пази голите им снимки“, добави Асен Василев.

Коментарът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира исканията на ПП–ДБ за оставката на Антон Славчев от антикорупционната комисия.

„Аз съм за оставката на цялата комисия, много пъти съм го казвал. Ще подкрепя Атанасов за това, което поиска – за закриване на комисията“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Редактор: Цветина Петкова