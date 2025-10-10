В Пловдив делото срещу Георги Георгиев - обвиняем за причиняване на телесна повреда, принуда и закана с убийство спрямо Дебора Михайлова, продължава с разпита на пострадалата. Подсъдимият, който беше пуснат под гаранция, отказа да коментира случая.

Дебора Михайлова: Страх ме е и се отчайвам



Очаква се днес Дебора Михайлова да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството. Преди делото тя заяви, че не иска отново да се връща в спомените си за кошмара. Пред журналисти отрече да е махала на Георги в предходното заседание, въпреки клиповете, които изтекоха. В хода на процеса Михайлова ще бъде разпитана в присъствието на психолог.

Редактор: Дарина Методиева