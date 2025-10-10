„За да се сложи край на спекулациите и партийната злоупотреба със законите, европейските принципи и норми, настояваме следващата седмица Народното събрание да гласува внесения на 30.07.2025 г. от ПГ на „ДПС Ново начало” законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията.” Това заяви в свое становище Делян Пеевски.

„Опитите на шепа провалени политици от ПП-ДБ да подменят същността на проблема с КПК, която в този си вид обслужва единствено техните интереси, и да го персонализират, издават единствено това, че не са се отказали от мерака си да инсталират поредния послушник, с когото да ползват КПК за тяхна лична бухалка. Или пък искат да махнат Славчев, за да намерят работа на просто Киро, който се скита безпризорен и брадясал”, заяви лидерът на ДПС-НН.

Пеевски: ПП-ДБ излъгаха, че искат закриването на КПК, защото тя ги обслужва

Той припомни, че „идеолог и създател на КПК в този ѝ вид беше Христо Иванов, подготвяйки я за Бойко Рашков, а Кирил Петков и до днес явно командва шефа на Комисията.”

„Никой не е забравил и как чрез КПК се реализират всякакви невчесани ПР акции – като рисуването на образите на уж-жертви, а в същото време лидерчетата на ПП-ДБ ходят на кафе, когато и както си поискат, в КПК!”, посочи Пеевски.

Лидерът на ДПС-НН отново настоя Комисията за противодействие на корупцията да бъде закрита: „Защото всички разследвания за гранде корупция, свързана с ПП-ДБ – „пачки“, „пудели“, „митници“ – бяха потулени!”.

„Пъпната връв на ПП-ДБ с този орган, ушит по мерките на Рашков, олицетворяващ задкулисието, правната мимикрия и демагогия трябва да бъде прерязана. А това означава закриването на КПК!”, настоя той.

