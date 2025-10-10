Министерството на външните работи на Република България беше домакин на тържествена церемония по валидиране на специално юбилейно издание на пощенска марка, посветено на 70-годишнината от членството на България в Организацията на обединените нации (ООН).

В церемонията участваха заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев, които поставиха първия печат върху юбилейното издание.

„България разглежда мултилатерализма и ООН като най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата в съвременната международна среда“, заяви министър Георгиев в словото си.

Той подчерта дългогодишния ангажимент на страната ни към принципите и целите, залегнали в Устава на ООН, като основа за мир, сигурност и устойчиво развитие.

Министър Георгиев изрази подкрепата на България за процеса на реформи в системата на ООН, с цел тя да отговаря по-адекватно на динамичните глобални предизвикателства в условията на конфликти, нестабилност и прояви на тероризъм.

