Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети следващата седмица държавите от региона на Западните Балкани.

Обиколката председателят на ЕК ще започне в понеделник, 13 октомври, в Тирана, където ще се срещне с президента на Албания Байрам Бегай и премиера Еди Рама. Там тя ще открие и Регионалния инвестиционен форум на ЕС за Западните Балкани.

Същия ден фон дер Лайен ще замине за черногорския град Тиват, където ще разговаря с президента Яков Милатович и министър-председателя Милойко Спаич. Във вторник тя ще участва в инвестиционна конференция, посветена на зеленото бъдеще на региона.

От Тиват председателят на Комисията ще продължи обиколката си в Сараево, където ще се срещне с членовете на Председателството на Босна и Херцеговина и с председателя на Съвета на министрите Боряна Крищо. Същия ден тя ще посети и Мемориалния център в Сребреница.

В сряда сутринта Урсула фон дер Лайен ще бъде в Белград за разговори със сръбския президент Александър Вучич и премиера Джуро Мацут. След това ще посети Прищина, където ще се срещне с президента на Косово Вьоса Османи и изпълняващия длъжността премиер Албин Курти.

Заключителният етап от нейната обиколка ще бъде посещението в Скопие в сряда следобед. По време на престоя си в Северна Македония фон дер Лайен ще проведе срещи с президента Гордана Силяновска-Давкова, министър-председателя Християн Мицкоски и председателя на парламента Африм Гаши.

