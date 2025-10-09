Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен оцеля при два вота на недоверие в Европейския парламент, които се гласуваха днес.

Единият, внесен от крайнодясната група „Патриоти за Европа” за прекомерната регулация и съкращенията на селскостопанските субсидии, беше отхвърлен с 378 гласа „против” и 179 „за”.

Европарламентът гласува два вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

Вторият вот, който беше внесен от радикалната левица заради ситуацията в Ивицата Газа, опазването на околната среда и сключването на търговски споразумения, беше отхвърлен с 383 гласа „против” и 133 „за”.

Редактор: Калина Петкова