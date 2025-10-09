Днес в Европейския парламент са насрочени за гласуване два отделни вота на недоверие срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Те са инициатива на две противоположни политически групи — крайната десница и крайната левица — и са представени с амбицията да предизвикат политическа дискусия за ролята и управлението ѝ.

Една от инициативите е внесена от групата "Патриоти за Европа". Паралелно — втори вот е внесен от групата Левицата.

Евродепутати от 4 политически групи ще подкрепят вота на недоверие срещу Фон дер Лайен

Дебатите за двете идеи са планирани да се проведат съвместно, а гласуванията — поотделно в пленарната сесия този четвъртък.

Формалният праг за внасяне на вот на недоверие в Европейския парламент е подписите на 72 членове (една десета от общия брой) — и в двата случая този брой е покрит.

Очакванията са те да не съберат необходимото мнозинство от 2/3, или 480 гласа.

Говорител на групата "Европа на суверенните нации" каза, че едводепутатите ѝ ще подкрепят вота, внесен от "Патриоти за Европа" и ще се въздържат при гласуването на вота на Левицата. "Европейски консерватори и реформисти" уточни, че още няма общо решение за гласуването, но изрази очакване някои от депутатите също да подкрепят вота.

Според оповестените мотиви на "Патриоти за Европа" по време на дебата в понеделник Комисията и нейния председател Урсула фон дер Лайен са отслабили ЕС, проявили са недалновидност при сключването на търговските споразумения със САЩ и Меркосур, предали са европейските фермери, а в работата им липсва прозрачност.

От "Левицата" пък я обвиниха в подпомагане на геноцида в Газа, отказ за прекратяване на търговските връзки с Израел и на налагане на оръжейно ембарго.

ЕП ще гласува два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия

Тези два вота не са само формални акции — те отразяват растящото напрежение в Европейския парламент спрямо управленския стил на фон дер Лайен, към алтернативни визии за зелена политика, миграция и търговия.

Очаква се, че центристките групи - Европейска народна партия, Прогресивният алианс на социалистите и демократите и "Обнови Европа" отново ще гласуват срещу вота на недоверие и ще осигурят необходимото мнозинство за оцеляването ѝ.

