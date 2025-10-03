Евродепутатите от четири политически групи в Европейския парламент ще подкрепят вот на недоверие срещу председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следващата седмица в Страсбург, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

ЕП ще гласува идния четвъртък два вота на недоверие, внесени съответно от групите на "Патриоти за Европа" и на Левицата.

Две групи в ЕП подготвят нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

Днес говорител на групата "Европа на суверенните нации" каза, че едводепутатите от тази политическа сила ще подкрепят вота, внесен от "Патриоти за Европа" и ще се въздържат при гласуването на вота на Левицата. Групата "Европейски консерватори и реформисти" (ЕКР) уточни, че още няма общо решение за гласуването, но изрази очакване някои от депутатите да подкрепят вота на Левицата.

Според "Патриоти за Европа" Фон дер Лайен е отговорна за случаи на финансови скандали с ЕК, липсата на прозрачност в дейността на институцията, несправянето с имиграцията, за постигнатото търговско споразумение със САЩ. В предложението на Левицата се посочват политиката на ЕК, свързана с обстановката в Газа, опазването на природата и сключването на търговски споразумения, включително с Вашингтон.

ЕП ще гласува два вота на недоверие срещу председателя на Европейската комисия

Обсъждането на исканията за вот на недоверие предстои в понеделник, а за успеха на гласуването ще бъде необходимо мнозинство от 2/3 от подадените гласове, се уточнява в съобщение на ЕП.

Първият вот на недоверие срещу Фон дер Лайен бе неуспешен и се състоя на 10 юли по искане на ЕКР. При обсъждането тогава Фон дер Лайен заяви, че подобни действия са подкрепяни от враговете на ЕС, сред които посочи Русия.

Редактор: Цветина Петкова