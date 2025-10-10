Тричленен състав на Апелативен съд – София (САС) излезе с окончателно решение, с което открива производство по ликвидация и заличаване на „Българска православна старостилна църква“.

Делото е разгледано по жалба на прокуратурата срещу решение на Софийския градски съд, който беше отказал да открие производство по ликвидация.

СГП внесе жалба срещу отказа да се прекрати регистрацията на „Българска Православна Старостилна Църква“

Решението на САС е окончателно и е публикувано на официалния сайт на съда.