Ограничено е движенето в посока Русе по път I-5 Русе - Бяла в участъка Обретеник - Волово поради свличане на земна маса на пътното платно. За движещите се в посока Русе е въведен обходен маршрут по третокласния път Борово - Две могили.

За пътуващите в посока Бяла няма ограничение на движението. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като почистването на земната маса ще се осъществи през светлата част на денонощието.

Редактор: Мария Барабашка