Снимка: iStock
Силен вятър и захлаждане през уикенда
Ветровито до края на седмицата: Хладни сутрини, до 20 градуса през деня
Кратки локални валежи в средата на октомври
В следващите 48 часа времето облачността ще остане променлива с периодични слънчеви разкъсвания, на повече места в часовете следобед. Незначителни валежи от дъжд са възможни по планините, сняг - само в най-високия планински пояс.
Спрямо съботата, вятърът ще е значително по-слаб, но все пак осезаем, най-вече в Дунавската равнина. Дневните температури и в неделя, и в понеделник – между 15 и 20 градуса.
Студен атмосферен фронт в средата на месеца ще е причина за формиране на по-значителни временни увеличения на облачността с локални и в повечето райони кратки валежи на 14 и 15 октомври.
Ранните прогнози допускат в дните 20-23 октомври отново да има валежна обстановка с развитието на циклон в Средиземноморието. Дневните температури ще се движат в интервала 13-18 градуса, по-ниски в дните с валеж.
Въпреки неустойчивата дългосрочна прогноза в преходния сезон, сиромашко лято трябва да се оформи около края на октомври и през ноември. Предпоследният месец на годината се очертава с валежи под обичайните нива и с температури над нормата.
