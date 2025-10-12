Тя е една от най-важните жени в живота на виртуозния цигулар Васко Василев и майка на британската икона Ванеса Мей. Памела Никълсън е невероятно добър пианист и има инстинкта да види таланта на Васко още в началото на неговата „западна приказка”.

„Той винаги казва, че се е влюбил в мен още тогава, когато ме видял да свиря на дъщеря ми на урока по музика“, разказва тя в студиото на "На Фокус".

Памела с усмивка си припомня: „Невинно се правех на добра майка. Свирех си, а Васко – този преждевременно пораснал млад мъж, дори не забелязах кога се е отбил да поздрави професора, при когото учеха и двамата с дъщеря ми“.

Васко Василев и китаристът Карлос Йаве – дни преди грандиозния им концерт в София

По-късно съдбата ги среща отново на музикален фестивал в Германия, където Ванеса Мей и васко участват в майсторски класове. „Тогава осъзнах, че въпреки възрастта си – само 19 години, Васко притежаваше дълбока музикална и емоционална зрялост. Той беше много хитър и успя да манипулира тогавашния си професор и успя да организира да свирим заедно – и тогава направи своя ход“, споделя тя.

Памела първоначално се възприемала като по-голяма и сериозна дама, докато Васко е „малкото момче, което я ухажвало“. „Честно казано, не знаех как да реагирам. Чувствах се малко неудобно. Но с времето разбрах колко упорит и лоялен човек е той", признава тя.

Пред Лора Крумова тя сподели подробности за своето собствено детство и произход: „Родена съм в Сингапур, но баща ми е от стар китайски род – земевладелци. Не ми беше позволено да върша прости неща като варене на яйца или каране на колело. Васко ме научи да карам колело, когато бях на 40 години“.

По отношение на музиката тя е категорична: „Пианото винаги е било лесно за мен – това е дарба. Не съм трябвало да се боря толкова много, за да стана добра. Но имам огромно възхищение към хората, които упорстват“.

Опера Open: Васко Василев с премиера на уникален мултимедиен концерт в Пловдив

Заедно с Васко тя развива и бизнес, продуцирайки концерти и музикални проекти. „Израснах в Сингапур, където можех да участвам в много дейности – пиано, балет, право – всичко на едно място. Това ми помогна да се адаптирам към живота на Запад“, казва Памела.

„Майка ми ипотекира дома си в Лондон, за да можем да купим първата цигулка на Васко. Никой никога не съжалява за това. Тази цигулка ще бъде на сцената и на следващия му концерт на 14-и октомври в София“, твърди тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова