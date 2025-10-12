Вече цяла седмица по улиците на два столични района - "Люлин" и "Красно село", се трупа боклук заради спряно сметоизвозване. Общината обвини досегашната фирма за рекет и конфликтът блокира събирането на отпадъците, оставяйки кварталите потънали в отпадъци. Между политическите престрелки и обвинения, гражданите не чакаха помощ от държавата и сами започнаха да събират сметта, за да предотвратят по-голяма криза.

Гражданите, които се включиха в почистването, имат различни професии — от адвокати и дизайнери до специалисти по киберсигурност. Николай Миленков споделя: "За първи ден съм днес и реших да помогна, защото тези мили хора изчистиха пред нас. В момента не зависи от мен кой ще събира боклука, но мога да помагам с каквото мога".

Интерактивна карта показва контейнерите за събиране на боклук в София

Друг доброволец - Христо Ангелов пък е категоричен: "Това е престъпно — боклукът се трупа заради конфликти и интереси, които са далеч от общественото благо. В три поредни дъждовни дни някои хора са изхвърляли стари мебели и строителни отпадъци, което допълнително усложнява ситуацията".

Гражданите апелират за повече отговорност. "Не трябва да изхвърляме строителни отпадъци в момента, защото се образува сериозно затрупване", казва един от доброволците, който събрал над 20 чувала само от района около контейнери за рециклиране.

Повече по темата гледайте във видеото.