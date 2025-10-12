След възникналата криз със сметопочистването и извозването ан боклука в два столини района екологичната фондация „Гората.бг“ направи кампания, с която за 24 часа бяха събрани пари за два камиона за извозване на боклук.

Създателят на "Гората.бг" Никола Рахнев заяви в студиото на "На Фокус", че подобен жест не е изолиран случай: „България е пълна с добри хора – будни, високоинтелигентни, с прекрасен личен морал, които показват с примера си какво трябва да се случи“.

„Имах колебания дали да направя кампанията. Свързах се със Столичната община и ги попитах от какво имат нужда първоначално. Виждайки кризата с боклука, решихме, че най-важното са камиони за почистване. Попитах 320 хиляди души в групата ни дали трябва да подкрепим общината. 95% отговориха положително, което беше изненадващо висок процент“, разказва той.

Общата сума на събраните дарения от 2230 дарители достигнала впечатляващите 345 хиляди лева, като първите 80 хиляди лева се набрали за 18 часа. „До 48-мия час събрахме 270 хиляди лева“, уточни Никола.

Единият камион струва 51 600 лева с включен ДДС и транспорта от Австрия, като двата камиона заедно с допълнителните такси и разходи за регистрация са около 110 хиляди лева. „Това, което направиха хората, е велико – увеличаваме капацитета за почистване на София с над 30%“, подчерта той.

Сред дарителите има както големи суми, така и символични, като най-голямото дарение е от 27 хиляди лева, а най-малкото – 2 лева. „Ще подарим кофи за разделно събиране на отпадъци на над 70 000 домакинства в София и ще ги научим как да ги използват. Ще направим кампания с участието на известни личности и интерактивни игри“, подчерта той.

