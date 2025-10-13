Първият тир с питейна вода от държавния резерв пристигна в Свети Влас. Очаква се пристигането и на втори, който ще допълни доставката. Общо 38 340 литра ще бъдат осигурени за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените.

Водата е предназначена за населението в района, където все още има затруднения с достъпа до безопасна питейна вода вследствие на наводненията.

Държавата осигурява питейна вода след наводненията в Бургаско

От първия камион са разпределени 15 палета с туби по 10 литра и 15 палета с бутилки от 1,5 литра. Вторият тир доставя допълнително шест палета с туби по 10 литра и пет палета с бутилки от 1,5 литра.

От кметството уточниха, че допълнително ще бъде обявена информация за точните локации, на които ще се раздава водата.

Помощта е осигурена с решение на Министерския съвет и по искане на областния управител на Бургас, с цел преодоляване на последиците от кризисната ситуация.

По данни на Областна администрация – Бургас, повторните контролни проби на питейната вода след наводненията показват отклонения от нормите в Свети Влас, Елените и Китен.

Редактор: Мария Барабашка