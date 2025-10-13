Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че сключеното примирие в Газа с посредничеството на Доналд Тръмп засилва надеждате за мир в Украйна, където американският президент желае да изиграе ролята на посредник в преговорите с Москва, предаде "Франс прес".

"Когато се установи мир в една част от света това засилва надеждата, че и в други региони ще настъпи мир", написа Зеленски във Facebook.

"Лидерството и решителността на световните играчи със сигурност биха могли да бъдат и в полза на нас, в Украйна", добави той, като приветства наличието на същите тези качества в личността на американския президент Доналд Тръмп.

От своя страна, германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще се обърне към американския президент по отношение на украинския конфликт, за да се види какво могат да направят заедно, за да прекратят войната.

"Разчитаме на подкрепата и на трайната подкрепа на САЩ. Действията, които показахте в Близкия изток, трябва да бъдат показани и пред нас и Украйна спрямо Русия", уточни Мерц пред журналисти в кулоарите на срещата на върха в Шарм ел-Шейх, Египет за бъдещето на ивицата Газа.

"Ако международната общност се обедини е възможно да постигнем мир", добави германският канцлер.

Тръмп, който след началото на втория си мандат през януари обеща бърз край на войната в Украйна, призна, че тази цел е по-труднопостижима, отколкото се е очаквало.

По инициатива на Вашингон, Русия и Украйна организираха няколко кръга преки преговори в Истанбул, но те доведоха само до споразумения за размяна на пленници и тленни останки на убити войници.

Повече от три години и половина след началото на руската инвазия гледните точки на двете страни за сключването на примирие и евентуална среща между лидерите на двете държави остават диаметрално противоположни.

Тръмп увери тази неделя, че руският президент Владимир Путин може да се окаже изправен пред заплахата САЩ да предоставят на Украйна ракети "Томахок", ако Русия не спре войната, която води от 2022 г.

