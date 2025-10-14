Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет днес се очаква да назначи заместник-шефката на Върховния административен съд Мариника Чернева за изпълняваш функциите председател.

Преди седмица кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Чернева е дала съгласието си. Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите.

Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността за повече от 6 месеца. Те изтекоха на 21 юли. Аналогичен и е случаят на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Прокурорската колегия обаче смята, че законът не важи за заварени случаи и остави Сарафов след 21 юли на поста.

Наказателната колегия на ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. и отказа да разглежда негови искания.

Редактор: Ивайла Митева