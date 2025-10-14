Българската федерация по волейбол взе решение София да е градът домакин на

мачовете от Евроволей 2026 в България.

Това се случи на извънредно заседание на Управителния съвет. Бяха обсъдени редица обективни фактори, сред които възможността за по-голяма посещаемост и осигуряване на достъп за повече зрители. От федерацията съобщиха, че приоритет остава не само подкрепата за националния отбор, но и отговорността да се отговори на засиления обществен интерес към събитието. Вземането на това решение е в съзвучие и с насоките на Европейската волейболна конфедерация (CEV), които насърчават провеждането на мачове пред максимално широка аудитория.

Националният ни отбор по волейбол научи съперниците си за Евро 2026



Според първоначалния план домакинството трябваше да е във Варна. От федерацията го определят като специален град за българския волейбол, с емблематична зала и публика, пред която мъжкият ни национален отбор е постигнал редица велики победи. Общинският съвет е демонстрирал готовност и подкрепи проекта.

Мъжкият национален отбор по волейбол ще срещне европейския шампион Полша в група "Б" на Евроволей 2026. Останалите съперници на "лъвовете" са Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

„Сребърните медали, вдъхновението, което момчетата донесоха, и вълнението сред хиляди деца и фенове от цялата страна доведоха до нова необходимост: да осигурим достъп на възможно най-голям брой зрители до мачовете на националния отбор. Зала „Арена София“ – с капацитет над 12 000 души – предоставя тази възможност и ще позволи на още повече семейства и привърженици да изживеят емоцията на живо“, пише в прессъобщение от БФБ.

⇔ На 26 февруари 2024 г. Европейската волейболна конфедерация (CEV) официално обяви, че България става съдомакин (co-organiser) на Европейското първенство по волейбол за мъже 2026.

⇔ България споделя домакинството с още три страни: Румъния, Финландия и Италия.

⇔ Турнирът ще се проведе между 10 и 27 септември 2026 г. и ще включва 24 национални отбора.

Условия и задължения за България

⇔ България ще приеме един групов поток (една от предварителните групи) плюс четири мача от 1/8-финалите и две четвъртфинални срещи.

⇔ Местните власти в града-домакин трябва да осигурят подходяща спортна зала, инфраструктура, логистика (транспорт, настаняване, обслужване на фенове, медии) и финансови ресурси.

Редактор: Цветина Петкова