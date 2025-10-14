Поставиха билборд до руското посолство в София с посланието "Тук не е Москва", съобщиха минувачи и шофьори. Мястото е емблематично кръстовище на булевард "Драган Цанков" с оживен трафик.

Акцията на софийската организация на "Демократи за Силна България" е по повод продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" – присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър". Те се използват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия, съобщава Булфото.

Редактор: Цветина Петкова