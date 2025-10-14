Камион на ВиК дружеството в Добрич пропадна на улица в града. До инцидента се стигна, докато съоръжението за почистване на канали било зареждано с вода от спирателен кран. Образувала се е огромна дупка, но пострадали няма.

Хората, които живеят на улица „Гривица” разказват, че тя не е ремонтирана поне от 4 десетилетия, а състоянието ѝ се е влошило след последните интензивни валежи.

“Пълнехме вода, камионът явно натежа и пропадна вътре в здравия асфалт. Тежестта на камиона е 20 тона”, разказа Йордан Топалов, който е оператор на каналопочистваща машина.

“Над 40 години, може би 45, никой не ни обръща внимание – не асфалтират улицата, няма никаква а поддръжка, колите си разбиваме”, сподели Албена Георгиева, която живее на улицата.

“Кмета не можем да се срещнем изобщо. От колко месеци има подадени жалби за приемни часове - никакъв не се явява. Питайте ме с внуче как излизам - нещо ужасно е. Просто няма как. Бутам количката, а детето го държа в ръката си”, каза Павлина Момчева.

