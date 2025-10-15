Снимка: БГНЕС
-
След думите на Борисов: Преформатиране във властта, предсрочен вот или срив на кабинета
-
Атанас Запрянов ще участва в среща на военните министри на НАТО в Брюксел
-
Тръмп обяви началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа
-
Може ли да има преформатиране на правителството
-
Законопроект: Изхвърлянето на едрогабаритни отпадъци на неразрешени места да е престъпление
-
След изявлението на Борисов: Последствия и реакции на политиците
Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик
Ключов политически ден. След като вчера Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ няма място в подобно управление и заговори за преформатиране на правителството, днес се очаква и отговорът на партньорите в управлението.
Повод за труса в коалицията станаха изборите в Пазарджик. Борисов поиска и смяната на Наталия Киселова.
Борисов: Не виждам място на ГЕРБ в такова управление
Часове след изказването на Борисов пред партийния му актив лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски заяви, че са готови да поемат своята отговорност за управлението. Пеевски заяви, че очаква покана от премиера Желязков за преформатиране не управлението.
На този фон министър-председателят отмени насроченото за днес заседание на кабинета.
Не е ясно дали и днешният пленарен ден ще започне, след като Борисов нареди депутатите на ГЕРБ да не осигуряват кворум.
Последвайте ни