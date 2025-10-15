Двама души – мъж на 62 години и 86-годишна жена, са загинали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Мъжът е станал жертва на пожар в апартамент в столичния квартал „Люлин“ 2, а жената е починала при пламъци в апартамент в „Хиподрума“.

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара. При 18 от тях има преки материални щети. Екипите на пожарната са реагирали на общо 94 сигнала за произшествия. Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции. Регистрирани са две лъжливи повиквания.

