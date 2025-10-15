Българският екипаж на яхтата „Ивана и Алекс“ (Landmark 43) спечели Европейското първенство по ветроходство по системата IRC Rating, което се проведе в Корсика между 7 и 12 октомври. Това е първа европейска титла за България в този престижен клас и исторически успех за родното ветроходство.

Домакин на шампионата беше емблематичният град Бонифачио на остров Корсика. В надпреварата участваха 31 отбора от Франция, Италия, САЩ, Нидерландия, Белгия, Румъния, Великобритания, Германия, Испания, Швеция, Люксембург, България и Бермуда.

Още след първите два състезателни дни и шест проведени гонки, „Ивана и Алекс“ излезе начело в IRC2 и в общото класиране, изпреварвайки фаворитите от Ran Racing (Швеция). Българският екипаж демонстрира отлична подготовка, прецизност и синхрон, които му осигуриха ранно предимство пред конкурентите.

Най-голямото изпитание за всички екипажи беше легендарната денонощна гонка „Tour de Corse“ – маршрут с дължина около 250 морски мили (436 км) около целия остров. Състезателите се сблъскаха с изключително променливи метеорологични условия – от слаб насрещен до бурен попътен вятър с пориви до 28 възла (52 км/ч).

Снимки: X-Yachts

По време на нощния етап при преминаването край скалата Giraglia, екипажът попадна в проливен дъжд и бурен вятър, предизвикан от преминаващ циклон. Въпреки тежките условия, „Ивана и Алекс“ успя да запази контрол и скорост, показвайки характер и устойчивост.

След 39 часа и 33 минути непрекъснато плаване, българският екипаж пресече финала и си осигури титлата Европейски шампион в клас IRC2, както и сребърен медал в Група А.

Екипаж на „Ивана и Алекс“: Чавдар Александров – шкипер, Александър Александров, Иво Тодоров, Любен Тодоров, Пламен Божков, Любен Тенекеджиев, Михаела Александрова, Ина Илиева,Матей Саръстов, Красимир Наумов, Георги Бояджиев

Ветроходците от България се съревноваваха с едни от най-силните екипажи в Европа и света, сред които Ran Racing (Швеция), Final Final (САЩ), Lisa R (Великобритания), Guenifey (Франция), Confluence (Италия) и Vito (Люксембург) – победителите от престижната Loro Piana Giraglia.

Редактор: Цветина Петкова