На 77 г. е починал легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров, предаде "24 часа" .

Тъжната новина съобщи синът му Мартин:

Днес се сбогувам с баща си — Иван Зафиров. Човек с чест, доброта и достойнство. Горд българин, многократен шампион по футбол, но най-голямата му титла беше тази на баща.

Той ме научи да бъда честен, да се боря, да не се предавам. В очите му имаше сила, а в сърцето — доброта. Остави след себе си не само спомени, но и пример, който ще нося със себе си завинаги.

Почивай в мир, тате. Обичам те."

Иван Георгиев Зафиров е роден на 30 декември 1947 г. Известен е с прякора Копата играе като десен защитник, а впоследствие става треньор. Легенда на ЦСКА (София).

Играл е за ЦСКА в 2 периода (1962 – 1966, 1968 – 1981), а също и в Сливен (1966 – 1968).

Има 364 мача и 5 гола в А група (340 мача с 4 гола за ЦСКА и 24 мача с 1 гол за Сливен). С отбора на ЦСКА е деветкратен шампион на България (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980 и 1981) и петкратен носител на Купата на Съветската армия (1965, 1969, 1972, 1973 и 1974 г.). Има 50 мача и 1 гол за А националния отбор (1968 – 1980), 9 пъти е негов капитан, 1 мач за Б националния, 15 мача с 1 гол за младежкия и 3 мача за юношеския национален отбор. Участва на СП-1974 в Германия, но не влиза в игра.

Сребърен медалист от ОИ-1968 в Мексико. Завършва ВИФ „Георги Димитров". „Заслужил майстор на спорта" от 1974 г. Награден със сребърен орден на труда през 1968 г. За ЦСКА има 37 мача в евротурнирите (26 за КЕШ, 6 за КНК и 5 за купата на УЕФА). Един от стабилните крайни защитници, притежава добра техника, бързина и често се включва в нападение, коректен на терена.

Веднага след прекратяване на състезателната си кариера Зафиров става старши треньор на втородивизионния Розова долина (Казанлък). През сезон 1981/82 извежда отбора до историческа първа промоция в А група. През следващия сезон обаче „розите" завършват на предпоследното 15-о място и изпадат във втория ешелон.

Има и син Адалберт. Двамата с Мартин правят кариера във футола. Адалберт е треньор.

