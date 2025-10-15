В навечерието на празника на Военновъздушните сили е истинска чест да отлича двама български офицери от ВВС и генерал от запаса за техния достоен житейски и професионален път и принос за развитие на отбранителните способности на страната. Това заяви държавният глава Румен Радев на церемония в ц на президентската институция, на която отличи с Почетния знак на президента подполковник Стефан Стефанов, майор Димитър Григоров и о.з. генерал-майор Иван Парапунов.

Отличията на подполковник Стефанов и майор Григоров са за значимия им принос към националната сигурност в мирно време. О.з. генерал-майор Парапунов бе отличен за своя значим принос към развитието и укрепването на Военновъздушните сили и националната сигурност на Република България.

В приветствието си Румен Радев заяви, че професионалният път на генерал-майор Парапунов като летец, инструктор, командир и военен ръководител е пример за посветеност и всеотдайност. Държавният глава припомни, че генерал Парапунов не само е обучавал летците и бъдещите командири на професионализъм и дисциплина, но е успял да възпита в дух на родолюбие и патриотизъм личния състав, заради което е заслужил уважението на всички свои подчинени. „Бяхте от онези командири, които поемаха риск и отговорност и обучаваха своите подчинени в обстановка, максимално близка до бойната. Вашата отдаденост на авиационната кауза е истински пословична и продължава да заразява младото поколение летци и авиационни специалисти“, заяви държавният глава. Румен Радев отбеляза, че създадената от генерал Парапунов фондация „Български ВВС“ е незаменимо средство за популяризиране на авиационната идея, а също така подпомага и комуникацията на ВВС с българското общество. Президентът поздрави ген. Парапунов, че продължава да бъде активен участник в дейността на фондацията като неин почетен председател. „За мен беше чест да служа под Вашето командване и да се уча от Вас“, подчерта президентът Румен Радев.

Снимка: Президентството

В словото си държавният глава заяви, че подполковник Стефан Стефанов и майор Димитър Григоров са стожери, около които се градят способностите на формирования във ВВС, а техните сили, знания, опит и ерудиция са качества, от които се учат младите им колеги. „Вие продължавате да отдавате сили и оставате верни на клетвата, която сте дали да давате всичко от себе си за отстояването на въздушния суверенитет на Родината и за усещането и увереността на българските граждани, че вие ще защитите тяхното здраве и живот при всякакви условия“, каза още Румен Радев. Президентът поздрави двамата офицери за тяхната отдаденост, както и за приноса им към националната сигурност в мирно време. „За да се чувстват българите това спокойствие и в пожари, и в наводнения, и да укрепвате така важната връзка между народ и армия“, посочи още той. Румен Радев открои също важната роля на семействата и близките на офицерите, които са тяхната надеждна опора в професионалния им и житейски път, изпълнен с предизвикателства.

Снимка: Президентството

Церемонията се проведе в навечерието на празника на Българските Военновъздушни сили - 16 октомври. На този ден през 1912 година поручик Радул Милков и поручик Продан Таракчиев за първи път използват самолета като бойно средство в небето над Одрин по време на Балканската война. По този повод на днешната церемония присъстваха и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

От името на отличените о.з. генерал-майор Иван Парапунов изрази благодарност за оказаното признание и определи получения Почетен знак като символ на доверие към тяхната работа за развитието на Българските военновъздушни сили и Българската армия. „Нека нашата служба във въоръжените сили бъде пример за чест, преданост и любов към Отечеството. Не губете надежда. Българската авиация ще я бъде. Тази награда е особено ценна за мен, защото смятам, че имам принос в изграждането Ви като боен пилот номер едно! Много е приятно, когато ученикът награждава учителя“, каза генерал-майор Парапунов, обръщайки се към президента Румен Радев.

След награждаването на офицерите държавният глава получи от о.з. полковник Павел Пенев новата му книга „Военни аспекти в използването на космоса“. Монографията формулира съвременните тенденции за използването на космическите технологии в различни сфери, както и за развитието на военнокосмическите системи.

Снимка: Президентството

Преди церемонията държавният глава проведе среща в президентската институция с курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. „Вие сте бъдещето на ВВС, но за да имаме това бъдеще трябва да стъпим на здрави ценностни основи, произтичащи от нашите идеали, история, дух и отговорност към Родината“, посочи Румен Радев по време на срещата, на която бе запознат с актуалната учебна програма на училището. По негови думи възможностите пред младите курсанти днес са големи, защото имат възможността и привилегията да „управляват на върха на съвременните технологии“ и то във време, когато младите пилоти имат шанс за допълнително обучение и повишаване на квалификацията чрез специализации в академии на партньорски страни. Държавният глава припомни и предизвикателствата, с които трябва да се справят бъдещите офицери в защита на българското небе, произтичащи от поддържането на летателната техника и провеждането на пълноценна подготовка. „Най-важното е българските летци да имат възможността за повече летателни часове, да придобиват повече знания и опит, посочи президентът Румен Радев. Във връзка с това държавният глава открои необходимостта водещи при договорите за модернизация на въоръжените сили да не бъдат политически съображения, а те да отчитат и следват военнотехническата експертиза. Президентът подчерта също така значението на придобиването и усвояването на безпилотни летателни системи за развитието на съвременни отбранителни способности.

О.з. генерал-майор Иван Николов Парапунов завършва Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия през 1969 г. Започва службата си в 25-ти изтребително-бомбардировъчен авиополк в Чешнегирово. През 1980 г. завършва Военната академия в София, а през 1990 г. - Военната академия на Генералния щаб на Въоръжените сили в Москва. Заема основните командни длъжности командир на авиационна ескадрила - 3 години подред първенец във ВВС; командир на 26-ти разузнавателен авиополк в Добрич; командир на 10-ти Смесен авиационен корпус; командващ авиацията във ВВС; заместник-началник на Главния щаб на ВВС по подготовката на войските. Основава Фондация „Български военновъздушни сили“ с основни цели пропагандиране на авиационната идея сред младежта и издигане престижа на българската военна авиация. В периода 2001-2005 г е военен аташе в Москва, след което е освободен от кадрова военна служба. Летял е на 10 типа самолети с общо пролетяно време 2500 часа. Военен пилот първи клас.

Подп. Стефан Митков Стефанов завършва Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия през 1996 г. Започва службата си в 23-та авиобаза гр. Стара Загора като младши пилот. През 2010 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“ и към момента е Началник на отделение „Планиране и отчитане на летателната дейност“ във военно формирование 32040 – Крумово. Подп. Стефанов има значим принос в борбата с горските пожари от въздуха през лятото на 2025 г. Полага изключителни усилия за ефективно разходване на авиационния ресурс при овладяване на възникналите критични ситуации в хода на борбата с огъня. Участва като част от екипажа на вертолет при гасенето на пожари през месеците юли и август в районите на Рила планина, на кв. Долни Воден в гр. Асеновград и с. Искра, на с. Илинденци и на гр. Сандански в Пирин и в Малешевска планина.

Майор Димитър Николаев Григоров завършва Националния военен университет, факултет „Авиационен“ през 2008 г. и започва службата си във 2-ра изтребителна авиоескадрила на 3-та авиобаза Граф Игнатиево като младши пилот . През 2024 г. завършва ВА „Г. С. Раковски“ и към момента е Началник на щаба на първа изтребителна авиационна ескадрила във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево. Майор Григоров е военен пилот 1-ви клас. Той е отговорен и дисциплиниран офицер с отлична подготовка и постоянен стремеж за самоусъвършенстване и прилагане на новостите. Придобитите задълбочени знания му позволяват да взема най-целесъобразните решения по отношение на планиране и изпълнение на задачите, свързани с летателната дейност в авиобазата. Като пилот носи бойното дежурство по Air Policing денем и нощем във всички метеорологични условия за гарантиране на суверенитета на въздушното пространство на Република България и в Единната система за ПВО на НАТО. Майор Григоров е летецът, дал най-много бойни дежурства за 2025 г. до момента. С отличната си летателна подготовка, висок професионализъм и лидерски качества, той е пример за младите пилоти и стожер за съхранение и развитие на способностите на изтребителната ни авиация.

Редактор: Румен Лозанов