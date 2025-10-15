„Нямам днес никакво намерение да развалям празника на Пловдивския медицински университет с този евтин политически театър". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти в Пловдив в коментар на вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов .

Радев допълни, че ще направи коментар утре.

Държавният глава е в Пловдив за 80-годишнината на Медицинския университет. Той ще приветства ръководството, академичния състав и възпитаниците на висшето училище на тържественото отбелязване на годишнината, предадоха Петра Куртева и кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова.

