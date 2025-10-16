Снимка: БГНЕС, архив
-
Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи
Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов иска да излезе на свобода. Според прокуратурата той е участвал в организирана престъпна група за подкупи. От обвинението твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите.
Никола Барбутов и Петър Рафаилов остават в ареста
Барбутов няма опасност да се укрие, но може да извърши ново престъпление, ако напусне килията, записаха магистратите в досегашните си решения.Редактор: Дарина Методиева
