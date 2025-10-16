Два трамвая с номера 1 и 6 се сблъскаха на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга" в София. При инцидента е пострадала една жена. Тя е получила травма на главата и е настанена в болница Царица Йоанна – ИСУЛ, съобщава БНР.

Снимка: БТА

На мястото веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полицията.

Снимка: БТА

Катастрофата наложи спиране на движението по бул. "Христо Ботев" в двете посоки.

Снимка: БТА

