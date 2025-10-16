Полицията издирва 15-годишната Магдалина Данчева Ангелова от Шумен, съобщи кореспондентът на БТА в областния град Антоний Димов.

Момичето е в неизвестност от вчера. Последно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове.

Снимка: ОДМВР - Шумен

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, с кафяви очи и продълговато лице. Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, могат да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление.

