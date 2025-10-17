Тази сутрин депутатите отново не събраха кворум за начало на тяхната работа. В пленарната зала се регистрираха 53 народни представители при необходими 121.

„Регистрирани са 53, няма кворум, следващо редовно пленарно заседание – 22 октомври от 9:00 часа“, обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Парламентът и днес не събра кворум (ОБЗОР)

При първия и единствен опит да се съберат кворум се регистрираха 29 депутати от „ПП-ДБ“, двама от „БСП-Обединена левица“, 11 от „Алианс за права и свободи“ и 11 от МЕЧ.

Липсата на кворум стана факт, след като във вторник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов постави под въпрос участието на партията в управлението. Той заяви пред съпартийците си, че не вижда ползи от участието на формацията във властта и нареди на депутатите от групата да се заемат с проверки на партийните структури по места.

По-голямата част от заседанията на парламентарните комисии през последните два дни също бяха отменени.

И днес депутатите от управляващите формации не се регистрираха, а въпросите около бъдещето на кабинета остават. От кулоарите обаче дойде категоричната заявка, че правителството няма да падне.

♦ „Избори няма да има. Това съм го казал отдавна”, заяви Делян Пеевски. „Едно мога да кажа на чичо Румен – да връща кетънига и шампанското. Купонът е отменен”, допълни той.

От опозицията обаче настояват за нови избори.

♦ „Политическата криза може да бъде решена, ако Бойко Борисов се еманципира от Пеевски, застане пред хората, погледне ги в очите и каже: „Аз съм на подчинение на Пеевски, но повече така не мога. Хвърлям кърпата”. Иначе има друга важна тема – разрешението на „ДПС-Ново начало” да се маха охраната на НСО на премиера, на президента”, заяви Ивайло Мирчев.

В същото време, заявката на Бойко Борисов и премиера Росен Желязков за търсене на нова формула на властта, предизвика остри критики от ДБ.

♦ "Очевидно става дума за коалиция от четири партии една от тези партии е "ДПС-Ново начало". Дали тя ще има министри, или не не е толкова важно. Защото самият Борисов каза - когато Пеевски поиска нещо от мен, аз го изпълнявам. Това е достатъчно и може да обобщи цялата пресконференция на Борисов", заяви Ивайло Мирчев.

А в парламента, блокираната работа на отсъствието на управляващите, предизвикаха нова порция призиви за избори.

♦ „БСП ще приемат да участват и със секретарки, и с чистачки в министерства, само и само да са част от управлението. Но по отношение на ИТН смятам, че там ще има разпад. Определено! Защото сега и кучетата, и котките в държавата знаят, че Пеевски управлява тях и държавата. Доскоро имаха някакво формално оправдание, че не усещали влияние. Но управлението е счупено, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен. Смятам, че най-доброто решение за България са нови избори”, заяви Костадин Костадинов.

В програмата на парламента за тази седмица бяха предвидени 9 точки в дневния ред плюс парламентарен контрол. Сега всичко това остава за следващата седмица, ако тогава Народното събрание заработи.

От политическия разговор до тук стана ясно, че в следващите часове и дни трябва да бъде намерен отговор на няколко въпроса, за да излязат институциите от ситуацията на блокаж: Ще има ли нова формула на кабинета „Желязков” и как ще се разпределят силите в него? Ще влезе ли нов политически субект официално във властта? Ще има ли смяна на председателя на Народното събрание?