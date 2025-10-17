64-годишната Любомила Топчиева от София страда от параноидна шизофрения. От няколко месеца се лекува в държавна психиатрична болница. Наследява два апартамента от починалите си родители - един в центъра на София на ул. „Гладстон” и друг в квартал „Младост”. След като майка ѝ умира, жената спира да приема лекарства и здравословното ѝ състояние се влошава, разказват съседите ѝ от блока в "Младост", където Любомила живеела.

"В 3 часа през нощта започва да пее, да марширува, да си говори сама, излиза на улицата. Апартаментът ѝ е порутен. Мебелите са изпотрошени. Банята беше запушена с екскременти", разказва домоуправителят на блока Надежда Мишкова.

Неин съсед на име Георги споделя, че жената хвърляла предмети от терасата си и крещяла по улиците. "Един път буркан хвърли, когато минаваше майка с бебе. Ако я беше ударила, можеше да стане беля. Тя нямаше вода и ток, да не говорим за парно и за други неща. Живееше като в пещера", казва той.

Въпреки влошеното ѝ психично състояние и условията, при които е живеела, през 2017 г., мъж на име Милен Кирилов твърди, че се влюбва в Любомила, започва интимна връзка с нея и заживяват заедно в жилището ѝ в "Младост". Той е на 48 години и живее в град Сливница.

"Запознахме се в „Младост”. Един ден ме спря да ми иска пари, била гладна. Хубаво беше облечена - палто, шапка, ботуши. Стана ми интересно, после си поговорихме. Каза, че е сама, нямала роднини. Майка ѝ и баща ѝ починали. И започнахме да се виждаме, след което се влюбих в нея. То нямаше ток, вода, нищо. Не съм живял постоянно там, просто се виждахме, не сме били в сериозна връзка", каза Милен Кирилов.

Домоуправителят на блока на Любомила обаче посочва, че никога не го е виждала да я посещава.

Воден от чувствата си към Любомила и желанието двамата да живеят в добри условия, Милен Кирилов решил да ѝ даде на заем 98 000 лв. за ремонт на жилището в "Младост". Жената се задължила да ги върне след половин година срещу запис на заповед. По документи това се е случило през април 2017 г.

"Дадох ги не на нея, а на човека, който ще прави ремонта. Нямам никакъв спомен как се казваше, това беше отдавна. Доколкото знам тя взимаше помощи. Даже съм я карал да проверим за пенсия по болест, ако може, но ми отказваше. Нямам представа дали ремонтът беше направен, просто тя се отдръпна, избягваше ме. Парите дадох на ръка", допълва Кирилов.

Домоуправителят обаче определя тези твърдения като пълна измислица. Проверката на екипа на NOVA показа, че ремонт на жилището не е правен. Не е ясно и дали и по какъв начин са дадени 98 000 лв.

В крайна сметка тя не връща парите и мъжът решава да си ги поиска по съдебен път.

Според него е била контактна и разбирала абсолютно всичко.

Бащата на Милен - Лъчезар Кирилов, беше категоричен, че синът му няма как да разполага с 98 000 лв. Пред разследващите влюбеният мъж обяснил, че се е сдобил с парите, след продажбата на апартамент през 2015 г.

Лъчезар не е и подозирал за връзката на сина си и е категоричен, че той не е имал апартамент никога. Милен обаче продължава да твърди, че такава сделка се е осъществила.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че Кирилов има криминални регистрации в България и в чужбина. В хода на разследването ще се провери и дали е разполагал със сумата от 98 000 лв., която твърди, че е дал на болната жена, за да ремонтира жилището си.

"Той е бил осъждан за измама във Франция през 2018 г. Има и други криминални регистрации, но вече на територията на България. Възложили сме данъчна ревизия, за да видим имал ли е парите, които твърди, че е дал за ремонт", обясни говорителят на СРП Николай Николаев.

Освен за 98 000 лв., Любомила е подписала и втори запис на заповед за сумата от 46 000 лв., за които не става ясно за какво са дадени на болната жена. Парите били собственост на адвокат Николай Войнов от Банкя, който ги бил оставил на съхранение в кантората на друга софийска адвокатка. Тя съдействала за продажбата на недвижим имот на родителите му. Екипът на NOVA не можа да се свърже с Николай Войнов. В първия епизод на разследването ни открихме в дома му неговата майка. Но тя отрече да има общо с дейността на сина си.

При второто ни посещение, майка му отрече да му е майка, а се представи като квартирантка в дома му.

След като Любомила не изплаща сумите от 98 000 лева и 46 000 лв., за които е гарантирала, че ще върне като е подписала два записа на заповеди, са образувани производства и са издадени два изпълнителни листа. Така в края на ноември 2018 г. апартаментът ѝ на ул. "Гладстон" в София е продадена търг за публична продан. А този в "Младост", където е живеела, е бил възбранен. Затова, че едното жилище на Любомила е било взето, а другото на път да бъде отнето, разбира случайно племенницата ѝ Жаклин Данаилова, която не поддържала връзка с леля си.

"През 2016/2017 г. обади ми се късно вечерта полицай от град Пещера, който заяви, че леля ми се намира там и че извършва някакви несвойствени действия. Явно е с психично заболяване. Аз се зачудих много, защото никога не съм поддържала връзка с нея, попитах няма ли близки и роднини. Каза ми "не, от направената справка се установи, че само вие сте неин роднина", разказа Жаклин.

Тя подава сигнал, че някой се разпорежда с имотите на нейната леля. Софийската районна прокуратура започва разследване.

"Смехотворно е и меко казано гавра да говориш такива нелепи истории, че ти си се влюбил в една психично болна жена и живеете без ток, в един апартамент, който ние наскоро трябваше около 6-7 дни да чистим от фекалии. В него няма дори стол, където да седнеш. Няма нищо. Явно са бързали да вземат апартаментите. Единият е влюбен. Другият не знаел, оставил е 46 000 лв. при една адвокатка", възмущава се Жаклин.

В хода на разследването е назначена съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, която показва, че Любомила не е била в състояние да носи отговорност за постъпките си, обясниха от прокуратурата.

"Експертизата е стигнала до заключение, че лицето в действителност страда от психично заболяване, което му пречи да възприема фактите, относими към предмета на доказване. Разпитани са множество свидетели по делото, включително са приобщени всички документи, които са били от значение", съобщи говорителят на СРП.

След излъчването на първата част на разследването ни частният съдебен изпълнител е вдигнал възбраната на апартамента в "Младост", където Любомила е живеела и е бил нейно единствено жилище.

"Тя щеше да загуби и втория си апартамент. Защото първият е загубен, тъй като той продаден на търг. В момента жилището в "Младост" е освободено от тежестите на частния съдебен изпълнител, а делото е спряно. Причината е, че е установено престъпление", обясни Жаклин Данаилова.

Племенницата на болната жена е станала неин настойник. Любомила е настанена за лечение в държавна психиатрия, където състоянието ѝ се е подобрило.

"Леля ми беше с множество възпалителни процеси на белите дробове, нечиста и с паразити. Назначиха ѝ лечение с антибиотици, направиха ѝ изследвания и се погрижиха за психичното ѝ здраве. Към момента дава добър резултат", споделя Жаклин.

Милен Кирилов, който твърди, че е дал 98 000 лв. на майстор, за да ремонтира жилището на Любомила, отново няма възможност да се срещне с нас тъй като твърди, че работи като международен шофьор. Обясни, че е дал всички документи, с които разполага, на разследващите.

"Подписите и почеркът са на Любомила, но проблемът е, че тя не е осъзнавала нито какво подписва, нито какво се случва. Тоест все едно малолетно дете да го накараш да се подпише под нещо. Нито е получавала пари, нито някой се е погрижил за нея. Просто всичко ѝ е взето с цел лична облага", казва още племенницата.

От Софийската районна прокуратура обясниха, че разследването по случая е на финалната права. Очаква се само резултатът от съдебнографическата експертиза.

"Тя следва да установи дали взетите образци в документите, които се изследват, изхождат от лицата, които са ги подписали, дали саморъчният текст е от тях и от кого е в крайна сметка. Експертизата в най-кратък срок ще бъде изготвена. Изчакваме заключението и сме силно обнадеждени, че законът ще бъде приложен и виновните лица ще бъдат наказани", уточни говорителят на СРП.

Жаклин Данаилова обмисля да заведе дело и за апартамента на ул. "Гладстон", въпреки че няколко пъти е бил препродаден.