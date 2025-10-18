-
Спортни новини (18.10.2025 - обедна)
-
Нотите на живота: Васил Найденов за политиката, музиката и любовта
-
Проф. Иво Петров за спасените животи, цената на успеха, изпитанията и чудесата
-
Обраха доброволците, спасявали хора в Елените
-
Ядем орехи от Китай, българските – все по-скъпи заради ниските добиви
-
От Враца до ЦЕРН: 17-годишната Йоана, която впечатли учените, обяснили сътворението на света
Първи кулинарен фестивал се провежда в село Енина
Вкусните гозби от времето на Бай Ганьо. Това е първото издание на кулинарен фестивал, който се провежда в родното място на прототипа на Алековия герой Бай Ганьо - Ганьо Сомов от неговия наследник Румен Сомов, който направи и музей на своя пра пра дядо. Кои са любимите гозби на Бай Ганьо и за фестивала, в чието първо издание гостите само ще опитват - гледайте във видеото.
Последвайте ни