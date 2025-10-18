Пореден протест пред сградата на Народното събрание заради прилагането на полевите тестове за наркотици. Те често дават фалшиво положителни резултати, а кръвните изследвания се бавят с месеци.

„Тъй като предимно невинни хора страдат, искаме да не се отнемат шофьорски книжки, както и автомобили. Да се отворят още много лаборатории и да има краен срок за излизане на кръвните проби”, заяви протестираща.

„Ние сме тук, защото институциите продължават да бездействат, не се взимат никакви мерки. Хората чакат по една година да им излязат пробите във ВМА”, сподели друг протестиращ.

