Граждани се събраха пред Народното събрание
Пореден протест пред сградата на Народното събрание заради прилагането на полевите тестове за наркотици. Те често дават фалшиво положителни резултати, а кръвните изследвания се бавят с месеци.
„Тъй като предимно невинни хора страдат, искаме да не се отнемат шофьорски книжки, както и автомобили. Да се отворят още много лаборатории и да има краен срок за излизане на кръвните проби”, заяви протестираща.
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
„Ние сме тук, защото институциите продължават да бездействат, не се взимат никакви мерки. Хората чакат по една година да им излязат пробите във ВМА”, сподели друг протестиращ.Редактор: Габриела Винарова
