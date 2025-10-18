Въпросът дали ДПС трябва да влезе официално в управляващата коалиция стои на първо място пред мандатоносителя. Това заяви в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица”.

„Г-н Борисов направи две изявления през изминалата седмица. Познават се с Пеевски от 20 години. Той счита, че ДПС трябва да бъдат привлечени като участник в коалицията. След като 20 години са си близки, както казват по нашия край – „Младите като се обичат, да се вземат”, обясни Петков.

Той изрази опасение, че последните два месеца не се говори за политики и цели, а проблемите на страната са останали на заден план.

„Не знам дали някой си дава сметка, че основният актив на Пеевски са Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев. Хора, които с появата си по различни студиа, го споменават минимум по два пъти на минута”, допълни той.

Според него агресията между институциите е много лоша за България.

Целия разговор гледайте във видеото.