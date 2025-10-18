-
Протест срещу полевите тестове за наркотици
-
Президентът Румен Радев ще бъде с личния си автомобил на официално събитие, а не с колите на НСО
-
Мария Корина Мачадо: "Желязната лейди" на Венецуела
-
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
-
Васил Пандов: Няма преформатиране, правителството си остава на Пеевски
-
Емил Димитров- Ревизоро: Избори може да има във всеки един момент, в който ГЕРБ и ДПС решат
Той изрази опасение, че последните два месеца не се говори за политики и цели
Въпросът дали ДПС трябва да влезе официално в управляващата коалиция стои на първо място пред мандатоносителя. Това заяви в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS Румен Петков, председател на ПП АБВ, част от „БСП – Обединена левица”.
„Г-н Борисов направи две изявления през изминалата седмица. Познават се с Пеевски от 20 години. Той счита, че ДПС трябва да бъдат привлечени като участник в коалицията. След като 20 години са си близки, както казват по нашия край – „Младите като се обичат, да се вземат”, обясни Петков.
Той изрази опасение, че последните два месеца не се говори за политики и цели, а проблемите на страната са останали на заден план.
„Не знам дали някой си дава сметка, че основният актив на Пеевски са Асен Василев, Кирил Петков, Ивайло Мирчев. Хора, които с появата си по различни студиа, го споменават минимум по два пъти на минута”, допълни той.
Според него агресията между институциите е много лоша за България.
Целия разговор гледайте във видеото.
Последвайте ни