Баскетболният гранд „Апоел“ (Тел Авив) избра София за своя временен дом през сезон 2025/2026 в Евролигата. Израелският клуб ще домакинства мачовете си в „Арена София“, превръщайки българската столица в една от най-неочакваните баскетболни сцени на континента.

За пръв път в историята израелски тим ще приеме домакинствата си от Евролигата в България — събитие, което обещава да остави траен отпечатък върху спортната карта на региона.

В следващите месеци „Арена София“ няма просто да бъде зала — тя ще се превърне в дом на израелската страст, баскетболната култура и атмосферата на най-престижния турнир в Европа. „Апоел“ (Тел Авив) избра България, а това е шанс страната ни да усети пулса на Евролигата отблизо.

Баскетболът в Израел е не просто спорт – той е част от националната идентичност и култура. Още от 50-те години на XX век израелските клубове развиват своя собствена школа, която съчетава американския стил на игра с дисциплината и тактическата зрялост на европейските първенства. Националният шампионат, известен като Ligat Winner (преди Ligat HaAl), е сред най-силните в региона и редовно произвежда играчи, които стигат до водещи европейски клубове и дори до NBA.

Снимка: iStock

Израелската баскетболна федерация има стабилна структура, която включва няколко нива на професионални и аматьорски лиги, както и силно развита мрежа от младежки школи. Националният отбор на Израел също има своята история на международната сцена – от сребърния медал на Евробаскет 1979, до редица класирания в топ 10 през следващите десетилетия. Баскетболът в страната винаги е бил символ на упоритост, колективност и интелигентна игра, а мачовете между грандовете от Тел Авив са истински спортни празници.

„Апоел“ (Тел Авив) – клуб с дух, история и смели мечти

„Апоел“ (Тел Авив) е един от най-старите и най-емблематични баскетболни клубове в Израел. Основан през 1935 година, той е част от историческата спортна организация „Апоел“, създадена от работническото движение в страната. Още в първите десетилетия след основаването си клубът се превръща в символ на социален идеал и градска гордост.

Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçında skor 67-71 iken; Anadolu Efes'e çalınan 3 teknik faulün ardından Antonio Blakeney ile Hapoel Tel Aviv, tam 7 serbest atış kullandı ve fark 11 sayıya çıktı. pic.twitter.com/3SUdHUY4ba — Euroleague Time (@euroleague_time) October 3, 2025

През 50-те и 60-те години „Апоел“ е постоянен претендент за титлата, печелейки пет шампионски трофея и четири купи на Израел. Мачовете срещу градския съперник „Макаби“ (Тел Авив) често разделят столицата на две и остават сред най-напрегнатите дербита в израелския спорт. Въпреки това, през следващите десетилетия клубът изпада в труден период – финансови проблеми, организационни кризи и дори участие във втора дивизия поставят под въпрос неговото бъдеще.

Ренесансът започва в началото на 2010-те години, когато група инвеститори и фенове стартират проект за възраждане на марката „Апоел“. С много труд и дългосрочно планиране, тимът постепенно се завръща сред елита на израелския баскетбол. Силният подбор от местни таланти и чуждестранни попълнения, както и стабилното ръководство, изстрелват клуба обратно на международната сцена.

Big EuroLeague surprise! 🏀



In their first-ever EuroLeague game, Hapoel Tel Aviv stunned powerhouse Barcelona 103–87.



Leading the historic win: Antonio Blakeney (20 pts), Dan Oturu (18 pts), and Vasilije Micić (18 pts).



Photo: FC Barcelona pic.twitter.com/AdRS5ZYFEq — BrightMind (@Brightmind24_7) October 4, 2025

Кулминацията идва през сезон 2024/25, когато „Апоел“ (Тел Авив) печели престижния EuroCup – първия голям европейски трофей в своята история. Този успех не само връща клуба в светлината на прожекторите, но и му осигурява място в най-силния континентален турнир – Евролигата. Именно участието в този турнир довежда отбора до решението да играе домакинските си мачове през сезон 2025/26 в София, в модерната „Арена София“.

Днес „Апоел“ (Тел Авив) е символ на възраждане – клуб, който успява да превърне трудностите в мотивация и да докаже, че историята и духът могат да бъдат по-силни от всяка криза. Израелският баскетбол получава своя нов представител в Европа, а България – възможност да бъде домакин на част от тази история.

Vasilije Micic, Hapoel Tel Aviv formasıyla en iyi EuroLeague maçını oynadı 🔥



24 Sayı

1 Ribaund

6 Asist

2 Top Çalma

7/9 İki Sayı

2/6 Üç Sayı

4/4 Serbest Atış

⭐️ 28 Verimlilik Puanı ( MVP)pic.twitter.com/G8KuFx8sWB — Euroleague Time (@euroleague_time) October 16, 2025

Следващият съперник – „Монако“, европейският претендент за върха Следващият съперник на „Апоел“ (Тел Авив) е един от най-силните клубове в съвременния европейски баскетбол – „Монако“, известен още като „Roca Team“. Клубът е основан през 1928 година и е част от известната спортна организация на княжеството Монако. Домът на отбора е Salle Gaston Médecin – модерна зала с капацитет от около 5 000 места, която често се изпълва до последно място по време на мачовете от Евролигата. През десетилетията „Монако“ преживява възходи и падения, като дълго време се колебае между различните дивизии на френския баскетбол. Истинският подем започва след 2014 година, когато клубът получава ново ръководство и стабилна финансова подкрепа. Само за няколко сезона тимът преминава от втора дивизия (Pro B) до елита на Франция (Pro A), а впоследствие и до голямата сцена на европейския баскетбол. В последните години „Монако“ се утвърди като една от водещите сили в Европа. От сезон 2021/22 тимът е постоянен участник в Евролигата, където достигна Final Four през 2023 година. Клубът вече има и два поредни шампионски трофея от френската Pro A (2023 и 2024), както и историческа първа Купа на Франция през 2023 г. Най-големият им международен успех досега е титлата в EuroCup през сезон 2020/21, която отвори вратите към елита на континента. Съставът на „Roca Team“ комбинира опитни звезди и атлетични играчи от различни страни, което прави отбора опасен във всяка фаза от играта. Силата на Монако е в защитата, динамиката и дисциплината, които носят типичния почерк на френската школа. Ръководството на клуба поддържа амбицията Монако да се превърне в регулярен претендент за титлата в Евролигата, което превръща предстоящия двубой с Апоел в истинско изпитание за израелския тим.

Редактор: Цветина Петкова