За пръв път израелски тим приема домакинствата си от елитен евротурнир в България
Anadolu Efes - Hapoel Tel Aviv maçında skor 67-71 iken; Anadolu Efes'e çalınan 3 teknik faulün ardından Antonio Blakeney ile Hapoel Tel Aviv, tam 7 serbest atış kullandı ve fark 11 sayıya çıktı. pic.twitter.com/3SUdHUY4ba— Euroleague Time (@euroleague_time) October 3, 2025
Big EuroLeague surprise! 🏀— BrightMind (@Brightmind24_7) October 4, 2025
In their first-ever EuroLeague game, Hapoel Tel Aviv stunned powerhouse Barcelona 103–87.
Leading the historic win: Antonio Blakeney (20 pts), Dan Oturu (18 pts), and Vasilije Micić (18 pts).
Photo: FC Barcelona pic.twitter.com/AdRS5ZYFEq
Vasilije Micic, Hapoel Tel Aviv formasıyla en iyi EuroLeague maçını oynadı 🔥— Euroleague Time (@euroleague_time) October 16, 2025
24 Sayı
1 Ribaund
6 Asist
2 Top Çalma
7/9 İki Sayı
2/6 Üç Sayı
4/4 Serbest Atış
⭐️ 28 Verimlilik Puanı ( MVP)pic.twitter.com/G8KuFx8sWB
Следващият съперник – „Монако“, европейският претендент за върха
Следващият съперник на „Апоел“ (Тел Авив) е един от най-силните клубове в съвременния европейски баскетбол – „Монако“, известен още като „Roca Team“. Клубът е основан през 1928 година и е част от известната спортна организация на княжеството Монако. Домът на отбора е Salle Gaston Médecin – модерна зала с капацитет от около 5 000 места, която често се изпълва до последно място по време на мачовете от Евролигата.
През десетилетията „Монако“ преживява възходи и падения, като дълго време се колебае между различните дивизии на френския баскетбол. Истинският подем започва след 2014 година, когато клубът получава ново ръководство и стабилна финансова подкрепа. Само за няколко сезона тимът преминава от втора дивизия (Pro B) до елита на Франция (Pro A), а впоследствие и до голямата сцена на европейския баскетбол.
В последните години „Монако“ се утвърди като една от водещите сили в Европа. От сезон 2021/22 тимът е постоянен участник в Евролигата, където достигна Final Four през 2023 година. Клубът вече има и два поредни шампионски трофея от френската Pro A (2023 и 2024), както и историческа първа Купа на Франция през 2023 г. Най-големият им международен успех досега е титлата в EuroCup през сезон 2020/21, която отвори вратите към елита на континента.
Съставът на „Roca Team“ комбинира опитни звезди и атлетични играчи от различни страни, което прави отбора опасен във всяка фаза от играта. Силата на Монако е в защитата, динамиката и дисциплината, които носят типичния почерк на френската школа. Ръководството на клуба поддържа амбицията Монако да се превърне в регулярен претендент за титлата в Евролигата, което превръща предстоящия двубой с Апоел в истинско изпитание за израелския тим.
