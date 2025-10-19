В Северна Македония днес гласуват за местна власт. Кризата с боклука в Скопие беше използвана умело в политическата кампания. Имаше и антибългарски послания, след като се заговори за куфари с пари от София.

Според кореспондента на БТА Маринела Величкова изборният ден премина спокойно.

„По информация на МВР и прокуратурата всичко е наред. Относно резултатите, не се очаква голяма изненада на национално ниво. Най-вероятно ВМРО-ДПМНЕ ще спечели най-голям брой от кметските мандати. Има няколко общини, които са знакови за това, което ще се случи напред в РСМ. Самата кампания беше прелюбопитна. Имаше смесица между местни и национални теми. Всички социологически проучвания показват, че местните искат да са част от ЕС. Според последните условието за вписването на българите в основния закон на страната не е от най приеманите”, заяви тя в ефира на „На Фокус”.

Данни за изборния ден:

Избирателната активност към 19:40 ч. е около 40%. Най-висока е отчетена във Вевчани (61,84%), Дебърца (53,41%), Демир Капия (57,65%), Дойран (60,91%), Зелениково (52,77%), Карбинци (50,25%), Конче (55,13%), Крива Паланка (56,01%), Кривогаштани (52,33%), Крушево (60,31%), Лозово (61,09%), Македонски Брод (59,66%), Пробищип (56,43%), Ранковце (57,07%), Росоман (58,69%), Старо Нагоричане (52,26%), Чашка (65,50%) и Чучер Сандево (51,74%).

Най-ниска активност е регистрирана в Шуто Оризари (30,38%), Радовиш (31,57%), Маврово и Ростуше (25,89%), Пласница (32,87%) и Врапчиште (20,94%).

В Скопие избирателната активност по общини е следната: Аеродром – 39,32%, Бутел – 42,29%, Гази Баба – 35,55%, Гьорче Петров – 37,73%, Карпош – 42,86%, Кисела Вода – 39,37%, Сарай – 47,94%, Център – 42,35%, Чаир – 45,09% и Шуто Оризари – 30,38%.

За сравнение, на местните избори през 2021 г. избирателната активност в Скопие по същото време е била малко по-висока.

Гласуването се проведе в общо 3 474 избирателни секции в цялата страна, където 1 832 415 граждани имат право да упражнят своя вот до 19:00 ч. местно време (20:00 българско).

На местните избори през 2025 г. участваха общо 309 кандидати за кметове и 576 листи с 10 490 кандидати за членове на общинските съвети.

Редактор: Габриела Винарова