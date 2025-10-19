Снимка: iStock
Радев за срещата на коалиционните партньори: Нека дойде понеделник, нещата се менят с часове
Ще има ли промени в управлението?
Умишлено ли политическото ръководство на РСМ стои извън Европейския съюз
Как протекоха изборите за местна власт в РСМ
Плановете за кабинета „Желязков”: Управляващата коалиция трябва да реши дали ще преформатира правителството
Ива Митева: Наблюдаваме играта „Борба за власт”
Само 15 души са гласували машинно
Рекордна избирателна активност беше отчетена на балотажа за кмет в димитровградското село Черногорово. Час преди края на изборния ден до урните са отишли над 60 процента от имащите право на глас 791 души. Само 15 от тях са гласували на машина. До общинската избирателна комисия в Димитровград не са подадени официални жалби или сигнали за нарушения. На балотажа се изправят една срещу друга Лидия Молева от ГЕРБ и Христина Статева от ДПС.Редактор: Габриела Винарова
