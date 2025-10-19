Рекордна избирателна активност беше отчетена на балотажа за кмет в димитровградското село Черногорово. Час преди края на изборния ден до урните са отишли над 60 процента от имащите право на глас 791 души. Само 15 от тях са гласували на машина. До общинската избирателна комисия в Димитровград не са подадени официални жалби или сигнали за нарушения. На балотажа се изправят една срещу друга Лидия Молева от ГЕРБ и Христина Статева от ДПС.

Редактор: Габриела Винарова