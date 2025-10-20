Начало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакваха нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков. Те трябваше да отговорят на няколко въпроса:

• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

• Как ще се разпределят силите в него?

• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

Към обяд стана ясно, че разговорите няма да се проведат в понеделник. Съветът за съвместно управление ще заседава във вторник, защото БСП не е в пълен състав за преговори.

В петък и премиерът, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорността за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението и очакват БСП и "Има такъв народ" да отговорят съгласни ли са с официално участие на "ДПС-Ново начало" в мнозинството.

Сутринта в понеделник от пресцентъра на формацията на Делян Пеевски съобщиха, че лидерът е разговарял с премиера и отново е потвърдил позицията си за пълна подкрепа за правителството, "докато то работи за хората".

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, пише още в изявлението.

По-рано образователният министър Вълчев потвърди, че разговори ще има.

Здравният министър Силви Кирилов пък определи преформатирането като политическо решение, което се взема на друго ниво. "Аз на практика изпълнявам програма, която съм приел. Ако тя продължи да се изпълнява, не виждам защо и аз да не остана на поста", каза той.