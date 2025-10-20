Дълбоко съм покрусен от новината за смъртта на 15-годишното момче, което загуби живота си след тежкия инцидент в търговски център в София. Това се казва в позиция на кмета на София Васил Терзиев за нападението, при което момче беше намушкано в мол в столицата и почина.

"Изказвам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Няма по-голяма болка от това да загубиш дете", споделя той.

По думите на Терзиев подобни трагедии ни напомнят колко крехко е усещането за сигурност, особено когато става дума за децата ни. "В последната година Столичната община, заедно с полицията и търговските обекти, положи сериозни усилия за подобряване на видеонаблюдението, контрола и превенцията на агресията в публичните пространства. Вече има изградена обща система за наблюдение в редица зони с висок човекопоток, а в момента се разширява и обхватът ѝ".

Трагедията с момчето, намушкано в мол: Очевидци са третирали нападението като ежедневие (СНИМКИ)

"Въпреки направеното, днешният случай ясно показва, че работата по гарантиране на сигурността не може да спре", смята Терзиев.

Кметът на София сподели, че инвестирането в превенция, технологии и координация между институциите ще продължи, за да може всеки софиянец, всяко дете, да се чувства защитено в своя град.

"София трябва да бъде не просто модерна, а и сигурна столица. Дължим го на младите хора и на техните семейства", коментира той.

15-годишно момче почина, след като беше намушкано в мол в София (СНИМКИ)

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа вечерта в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Детето бе прието в Детска противошокова зала в болницата. По информация на NOVA състоянието му е било несъвместимо с живота и въпреки усилията на лекарите, то е издъхнало.

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан, както и един свидетел на случилото се

Редактор: Ивайла Митева