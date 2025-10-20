Вероятно Пеевски извива ръцете на Борисов за повече власт и затова той поиска преформатиране на правителството. Лидерът на "ДПС-Ново начало" се държи като министър-председател и държавен глава - Кралят Слънце. А това работи в негов интерес. Това каза политологът Петър Чолаков в студиото на "Здравей, България".

"Основният проблем е, че Борисов изглежда слаб. А когато се стигне дотам, започват да те смятат за такъв и да се държат така с теб. Нови избори не са полезен ход, защото там ще излезе Радев, превръщането му в шофьор му прави политически пиар. Управляващите блокират парламента, а това е изстрел в крака. Пеевски е в кабинета отдавна, просто официално ще се анонсира, че вече ще има министри. А това ще направи Борисов да изглежда още по-слаб", подчерта Чолаков.

На свой ред политологът Цветанка Андреева посочи, че очевидно има воля да се преформатира кабинета на принципа на вече споделена власт и носене на ясна отговорност.

Коалиционните партньори се събират на среща

"Ще се избере нов председател на парламента. Не става дума за лични отношения между ГЕРБ и "ДПС - Ново начало", а за нов вид ситуиране на правителството, в което евентуално ще се включи и формацията на Пеевски с управленска квота, което ще донесе по-голяма стабилност. Единственото ядро, около което може да се създаде правителство, това е ГЕРБ, няма друга алтернатива, така че партията е в особено силна позиция. Коалицията е идеологически много трудна с взаимно изключващи се компоненти. Борисов и Пеевски са много по-идеологически близки, по линия на противопоставянето си срещу Радев", коментира Андреева.

По думите ѝ Борисов публично е овластил Желязков и му е развързал ръцете. "Лидерът на ГЕРБ се обърна към опозицията и им показа, че са несъстоятелни, оттегляйки кворума. Премиерът е силна фигура, пребори кампания срещу Радев във връзка с еврото, той залага авторитета си в момента", смята политологът.

Редактор: Цветина Петкова