Начало на ключова политическа седмица у нас. След трусовете в управляващата коалиция, днес се очакват нови срещи на коалиционните партньори с премиера Росен Желязков. Те трябва да отговорят на няколко въпроса:

• Ще има ли нова формула на кабинета "Желязков"?

• Как ще се разпределят силите в него?

• Ще влезе ли официално нов партньор във властта?

• Ще сменят ли председателя на Народното събрание?

• Ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента?

ГЕРБ ще покани „ДПС-Ново начало” на разговор, но само при съгласие от БСП и ИТН

В петък премиерът заяви, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи по равно от всички в управлението. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов кабинетът няма как да продължи работа във формат на малцинство, което е подкрепено, без ясни ангажименти от "ДПС - Ново начало".

Според Делян Пеевски кабинетът ще оцелее. В петък обаче той не уточни кога преговорният екип на формацията ще се срещна с управляващите за разговори.

