Има ли надценката от близо 90% на хранителните стоки у нас, както твърдят от КНСБ и КЗП? Това коментира в ефира на "Здравей, България" изпълнителният директор на сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.

Според него подобни „информации са некоректни, манипулиращи и подвеждащи”.

„От тези анализи стана ясно, че при отделни продукции в определени магазини надценката би могла да достигне и 90%, което само по само по себе си като число ми е трудно да го коментирам. Тук очевидно става въпрос за изолирани случаи, които се превърнаха в общия знаменател. КНСБ не е ясно по каква методология изобщо правят, каквито да било изследвания и кой съответно ги е упълномощил. Така и не стана ясно, какви цени точно се равняват и дали са на съпоставени продукти. Вади се надценка на базата на това какви са цените на едро при стоковите борси и тържища и се сравняват със цените на дребно в търговските вериги”, обясни той.

„От Закона за възвеждане на еврото сме изключително лоялен партньор на държавата, подкрепяме всяка една инициатива, инвестираме страшно много средства”, заключи той.

Редактор: Габриела Винарова