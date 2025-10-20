Снимка: iStock
Това твърдят от КНСБ и КЗП
Има ли надценката от близо 90% на хранителните стоки у нас, както твърдят от КНСБ и КЗП? Това коментира в ефира на "Здравей, България" изпълнителният директор на сдружението за модерна търговия Николай Вълканов.
Според него подобни „информации са некоректни, манипулиращи и подвеждащи”.
„От тези анализи стана ясно, че при отделни продукции в определени магазини надценката би могла да достигне и 90%, което само по само по себе си като число ми е трудно да го коментирам. Тук очевидно става въпрос за изолирани случаи, които се превърнаха в общия знаменател. КНСБ не е ясно по каква методология изобщо правят, каквито да било изследвания и кой съответно ги е упълномощил. Така и не стана ясно, какви цени точно се равняват и дали са на съпоставени продукти. Вади се надценка на базата на това какви са цените на едро при стоковите борси и тържища и се сравняват със цените на дребно в търговските вериги”, обясни той.
Защо надценката при някои основни хранителни продукти надхвърля 50%
„От Закона за възвеждане на еврото сме изключително лоялен партньор на държавата, подкрепяме всяка една инициатива, инвестираме страшно много средства”, заключи той.
Редактор: Габриела Винарова
